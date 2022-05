Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta ações durante Fórum do selo Unicef 

Aconteceu na quinta-feira, 26, o Primeiro Fórum comunitário do selo Unicef em Cruzeiro do Sul. A realização do Fórum é uma exigência para a obtenção do selo Unicef pela gestão, que é avaliada como um todo, porém com foco nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento social.

Durante o fórum, a Secretaria de Desenvolvimento Social, apresentou as ações do Núcleo Cidadão Adolescente, o NUCA, que capacita jovens de 12 a 18 anos, para tratar de temas importantes para a obtenção do selo Unicef, a partir de uma linguagem de mais fácil assimilação para o público jovem.

Entre os eixos temáticos estão: abuso sexual, violência, meio ambiente, racismo, entre outros.

“As ações são desenvolvidas a partir de adolescentes (agentes) que vão influenciar positivamente nossa cidade. Levando essas temáticas para serem discutidas nas escolas com uma linguagem de aluno para o aluno”, explica Madson Cameli, coordenador do Creas de Cruzeiro do Sul.

“O objetivo é atingir jovens e adolescentes, sensibilizando pessoas nesses quatro principais temas: gravides na adolescência, racismo, abuso sexual e violência. Temos muitas ações para fazer neste mês de maio nas escolas, pretendemos falar com pessoas que já sofreram abusos, pois nem todos têm coragem de falar. Faremos palestras com quem já foi abusado, panfletagem nas ruas etc. O NUCA foi criado esse ano e temos procurado dar nosso melhor”, diz Talia Matos, jovem capacitada pelo NUCA.

“As principais ações envolvem empoderamento das pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual, explicando e mostrando que temos que ter mais consciência do que a gente faz. A cada dez minutos uma pessoa é abusada no país. Esse é um cenário que queremos mudar”, explica Beatriz Souza, jovem do NUCA.

“O objetivo do selo é melhorar a vida das nossas crianças e adolescentes. Com o selo, a gestão concorre a premiação, e as secretarias de desenvolvimento social, educação e saúde são avaliadas conjuntamente. Antes, o fórum não era obrigatório, mas agora conta ponto, por isso, estamos mostrando as metas das secretarias de saúde, educação e desenvolvimento social, as ações já estão sendo trabalhadas desde o ano passado”, explica Delcimar Leite, secretária municipal de desenvolvimento social.

“Aderimos ao selo Unicef como forma de incentivo para que a gestão busque sempre os melhores índices. E a proteção às crianças e adolescentes é um ponto fundamental que temos buscado por meio destas ações”, disse o prefeito Zequinha Lima.

Veja mais imagens do evento: