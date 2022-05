Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugura iluminação na arena da Vila São Pedro 

‘Nesta sexta-feira, 20, a população da Vila São Pedro recebeu o sistema de iluminação da sua arena de futebol. A obra beneficia, em especial aos esportistas do São Pedro ao permitir a realização de jogos no período noturno, e à população em geral, pois significa uma oportunidade de lazer e entretenimento a mais para as famílias da vila.

Para realizar a iluminação da arena, a prefeitura de Cruzeiro do Sul utilizou recursos próprios complementando a emenda parlamentar destinada ao senador Sergio Petecão.

No ato de inauguração foram realizadas quatro partidas amistosas de futebol categoria master (acima de 40 anos), entre os times representantes de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Salves, Mâncio Lima e São Pedro.

Estiveram presentes o prefeito Zequinha Lima, o presidente da ALEAC, Nicolau Jr., o diretor-presidente do IMAC André Assem, representando o governo do estado, além do secretário municipal de cultura e esportes Aldemir Maciel.

“A iluminação foi uma das reivindicações feitas pela comunidade que encaminhamos junto à prefeitura e que hoje está sendo atendida. Todo secretariado da prefeitura está de parabéns por sempre nos receberem quando levamos as demandas da vila São Pedro”, disse o subprefeito Aldemir Leite.

“Quem ganha com isso são os esportistas e a comunidade. O esporte tira pessoas da ansiedade, do crime, o que leva para outras realidades menos felizes. Parabéns ao prefeito e sua equipe e ao subprefeito da Vila São Pedro”, disse o diretor-presidente do IMAC André Assem.

“Todo mundo passa um tempo trabalhando, e poder ter um lazer, descontrair, é algo maravilhoso. Estaremos juntos, trabalhando para melhorar nosso estado”, disse o presidente da ALEAC Nicolau Jr.

O secretário municipal de cultura e esporte, Aldemir Maciel, explicou que o incentivo ao esporte tem sido uma constante na gestão.

“O empenho da prefeitura em relação ao esporte tem sido muito grande. O prefeito tem dado muita atenção à lei de incentivo ao esporte e isso tem possibilitado ajudar 4 mil jovens e adolescentes, beneficiando 17 modalidades esportivas. Essa iluminação que está sendo inaugurada hoje possibilita que a turma das nossas vilas participe do esporte à noite, pois de dia é difícil, isso ajuda a fortalecer o esporte”, disse.

“Esta é uma mudança muito grande para o povo do interior, das vilas. Não apenas essa vila vai receber, mas também a Vila Santa Luzia na BR, onde os postes já estão colocados, e também Deracre e Vila lagoinha, todos vão receber esse benefício”, disse Camilo Secundes, chefe do departamento de esportes da secretaria.

“Antes a gente tinha um período muito curto para jogar. A maioria do pessoal trabalha muito no dia, se chegar atrasado no fim da tarde, ficamos sem jogar. Aqui praticamente todo mundo joga: criança, mulher, jovem, adulto. Eu mesmo jogo desde pequeno”, disse Altevir Paixão, 48, capitão do time master da Vila São Pedro.

“Estamos aqui inaugurando uma nova fase importante que vai trazer oportunidade para que as pessoas das comunidades possam disputar um futebolzinho à noite tendo essa iluminação aqui. Esta era uma emenda parlamentar que a prefeitura complementou com recurso próprio para que a comunidade possa praticar esportes e outras atividades”, disse o prefeito Zequinha Lima.

