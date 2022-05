Prefeitura de Cruzeiro do Sul regulariza a categoria dos “pampeiros”

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, encaminhou o projeto de lei Nº 009/2022 que dispõe sobre o transporte de carga e pessoa, no âmbito municipal, constituindo assim a regulamentação desta categoria responsável pelo escoamento da produção rural que chega até os mercados municipais e comércios nos bairros da cidade.

Após mais de um ano de discussão e elaboração do projeto de Lei que regulamentou a categoria, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou por unanimidade o referido projeto de lei. A sessão de aprovação do projeto foi marcada pela presença de pampeiros, do secretário de trânsito Francisco Fabio, do adjunto Jonas Lima e do prefeito Zequinha Lima.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito a regulamentação dos freteiros irá beneficiar mais de 120 motoristas que sustentam suas famílias através desta modalidade de transporte público, esses profissionais agora poderão atuar dentro da legalidade, uma vez que estão amparados por lei específica, podendo, inclusive, agora financiar e ter descontos na compra de veículos novos.

O presidente da categoria Ademar Barboza agradeceu ao executivo municipal e disse que esse é um momento de muita alegria pela conquista de anos de luta.

“Estamos muito satisfeitos com a aprovação do projeto que regulamenta nossa categoria, esperávamos há anos por esse dia, a partir de agora, iremos conseguir trabalhar regularizados e em paz, sem medo. Outro fator que nos deixa felizes é que agora poderemos inclusive sonhar em comprar carros novos com os descontos desejados”, disse Barboza.

O Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Francisco Fábio enfatizou que houve um longo período de trabalho na elaboração deste projeto que vai beneficiar toda a categoria.

“Fomos procurados pela categoria e iniciamos as negociações que culminaram neste excelente projeto que agora regulariza esses profissionais que poderão trabalhar normalmente nas ruas de nossa cidade. Parabenizamos o prefeito Zequinha Lima pelo esforço e pela dedicação aos motoristas que transportam nossos alimentos.”

O prefeito Zequinha Lima fez questão de prestigiar a sessão e parabenizou toda a categoria pela conquista. Ele afirmou o compromisso da gestão em lutar pelos direitos de todos.

“No início da nossa gestão fomos procurados pelos pampeiros e coloquei toda a nossa equipe de trânsito para que este projeto fosse construído com diálogo e participação de todos. Estão todos de parabéns pela conquista, sabemos da importância da categoria para o transporte de alimentos aos nossos bairros e mercados. Nossa gestão sempre buscará mecanismos para contribuir com todas as categorias e assim contribuir com o crescimento de nossa cidade”, disse o prefeito Zequinha Lima.

