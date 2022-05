Prefeitura de Manoel Urbano abre licitação de pregão presencial

A Prefeitura Municipal de Manoel Urbano abre licitação de pregão presencial 0012/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação da empresa para futuro eventual aquisição de material de consumo e material permanente, destinados a manutenção da secretaria municipal de assistência social, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), programa bolsa família e conselho tutelar, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 07 de junho de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.