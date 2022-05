A Prefeitura Municipal de Plácido de Castro abre licitação de pregão eletrônico 007/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de aquisição de maquinário para atender às necessidades da Prefeitura de Plácido de Castro (AC). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 13 de junho de 2022, 11:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.