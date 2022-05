Prefeitura de Porto Acre: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta terça

No estado do Acre, a Prefeitura de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de quatro vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Cadastrador e Operador.

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível médio completo. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.300,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever entre os dias 23 e 24 de maio de 2022, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Chicó Rabelo, nº 117. O atendimento é das 8h às 12h às 13h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de analise curricular e entrevista oral, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante 12 meses, contados a partir da homologação do resultado, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Links