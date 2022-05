A Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de concorrência para execução dos serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco, pela Secretaria Municipal da Cidade (SMC), 0001/2022. O edital está disponível desde 29 de abril.

Data da abertura: 13 de junho de 2022, 08h30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba concorrência.