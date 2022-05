Prefeitura de Rio Branco abre licitação para pregão eletrônico para aquisição de materiais

A Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico nº 042/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de fardamento, EPI’s e outros materiais, para atender a demanda da Divisão de Endemias e Entomologia do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Divisão de Zoonoses, assessorias técnicas, ouvidoria e Unidade de Controle Interno da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Conselho Municipal de Saúde. Natureza do objeto: compras.

Data de Abertura: 31 de maio de 2022, 08:30

O edital está disponível desde 18 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.