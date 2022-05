Prefeitura de Xapuri-AC abre Processo Seletivo para nutricionista

No estado do Acre, a Prefeitura de Xapuri, torna público a realização de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação de um profissional para ocupar a vaga de Nutricionista para atuar junto a Secretaria Municipal de Educação.

Para participar do processo, o candidato precisa possuir nível superior na função de Nutricionista e devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista – CRN. Ao ser contratado, s profissional deverá exercer suas atividades em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.721,91.

Inscrição e Seleção

Os interessados podem se inscrever, no período de 11 a 13 de maio de 2022 através do e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua 24 de janeiro, nº 100, Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante a análise curricular, O candidato deverá anexar no ato da inscrição seu Currículo de acordo com modelo indicado no Anexo III.

Validade

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, a contar da publicação da homologação do resultado e da classificação final.

