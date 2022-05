Prefeitura do interior do AC proíbe entrada de bebida alcoólica em carnaval; entenda

A Prefeitura de Assis Brasil publicou um decreto no Diário Oficial desta quinta-feira (12), onde proibe o público de entrar com recipientes contendo bebidas alcoólicas no ambiente do CARNAVASSIS 2022, o Carnaval fora de época do município, que vai ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de maio, na Avenida Raimundo Chaar, no entorno da Praça Central Guiomard dos Santos, Centro do Município.

A medida considera a venda de bebidas alcoólicas por parte de um grupo de vendedores organizados, “reconhecido, capacitado e credenciado pelo Poder Público Municipal para

realizar as vendas nos dias de festejo”.

O decreto especifica que está pŕoibida a entrada de recipientes como caixa térmica, isopor, geleira, cooler e similares, contendo bebidas alcoólicas, seja em materiais de plásticos, vidros, garrafas ou qualquer outra embalagem. Os recipientes poderão entrar vazios, “para o condicionamento de bebidas alcoólicas, desde que estas sejam compradas no local do evento”, diz texto.

O descumprimento do decreto, poderá acarretar no recolhimento do objeto envolvido, junto ao conteúdo incluso, com a devolução ao fim do evento.