Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza capacitação de supervisores do Programa Criança Feliz

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e para as Mulheres (SEASDHM), está realizando nesta semana uma formação de capacitação de todos os supervisores do Programa do Governo Federal Criança Feliz, com o objetivo de melhorar a relação servidores do programa com a família da criança.

Uma vez que o Criança Feliz tem atribuições administrativas que visam à prestação de apoio técnico com orientações definidas, a fim de que sejam executadas. Contempla, também, a categoria dos visitadores, que são profissionais com a função de acompanhar in loco as famílias que estão inclusas no programa.

O Programa Criança Feliz trabalha com as dimensões da fase infantil de 0 a 6 anos, tendo em vista o desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo, a linguagem e a motricidade; além disso, há o acompanhamento de gestantes.

“A capacitação por meio do apoio técnico fornecido pelo Estado é de fundamental importância para que a equipe possa oferecer sempre um trabalho de qualidade e eficaz a nossas famílias”, destacou Ana Gabriele Rodrigues, Supervisora do Programa Criança em Cruzeiro do Sul.

A Secretária Municipal de Saúde, Delcimar Leite, destacou a importância da parceria entre município e Estado para a qualificação dos profissionais que atuam diretamente com as famílias atendidas em Cruzeiro do Sul.

“Hoje queremos agradecer a SEASDHM pela parceria que nos proporcionará qualificar a equipe para que nossas crianças possam receber o melhor atendimento que o município possa oferecer para elas”, disse a Delcimar.