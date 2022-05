Presidente da FIEAC comemora anúncio de pacote de obras de R$ 280 milhões para a capital

Uma excelente notícia para o setor industrial. Assim foi recebido o anúncio feito pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, de um pacote de obras em infraestrutura, edificações e manutenção, na ordem de aproximadamente R$ 280 milhões. A solenidade foi realizada na manhã de sexta-feira, 6 de maio, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Entre as intervenções a serem realizadas estão a construção de um viaduto na Avenida Ceará, revitalização do Mercado Elias Mansour e do Terminal Urbano, construção das sedes da Câmara Municipal de Vereadores e da RBPrev, recapeamento e pavimentação de ruas, entre outras, totalizando 125 obras. “São diversas intervenções, sendo que R$ 138 milhões desse montante são oriundos de recursos próprios. Já temos 27 dessas obras em execução, com R$ 60 milhões em investimento. E a iniciar, já neste ano de 2022, temos R$ 220 milhões, que serão distribuídos em 98 obras”, detalhou o secretário Cid Ferreira.

Anfitrião do evento, o presidente da FIEAC, José Adriano, parabenizou a Gestão Municipal pela iniciativa e aproveitou para entregar, juntamente com o presidente do Sindicato da Indústria de Construções de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem do Estado do Acre (Sincepav), Reginaldo Pontes, projetos para construção de pontes definitivas em cinco ramais da capital acreana. Também estiveram presentes na solenidade o senador Sérgio Petecão, o deputado estadual José Bestene, o presidente da Câmara Municipal, vereador N. Lima, secretários municipais, diretores da FIEAC, presidentes de sindicatos da indústria, entre outras lideranças empresariais e políticas.

“Todo tipo de obra é bem-vindo, principalmente em um ano em que buscamos estimular os empresários, tanto da indústria como do comércio, a acreditar que o pior já passou com a situação da pandemia. É natural que estejamos sempre reivindicando que nossas lideranças do Executivo Municipal e Estadual se unam na recuperação da autoestima do empresário e da sociedade. Assim, a iniciativa privada pode se planejar e começar a produzir e gerar as condições de contratação e abertura de novos postos de trabalho. Aplaudimos essa iniciativa da gestão do prefeito Tião Bocalom”, destacou José Adriano.

O prefeito de Rio Branco argumenta que esse primeiro pacote de obras de sua gestão é fundamental, sobretudo porque haverá uma grande quantidade de recursos arrecadados pela Gestão Municipal. “Isso será revertido em investimento e geração de emprego e renda. Precisamos dar mais oportunidade para a nossa população e temos que dar condições para que os cidadãos possam trabalhar de forma digna”, salientou Bocalom.