Prestes a completar 60 anos, eleitora transexual votará pela primeira vez usando título com nome social: ‘Só agora estou viva de verdade’

A mudança é possível porque neste ano o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que os títulos eleitorais de pessoas transgênero – que têm uma identidade diferente do sexo biológico – trará apenas o nome com o qual se identifica, omitindo o de registro.

A eleitora conta que esse é um dos primeiros documentos que ela consegue emitir com o nome social. No RG ainda está o masculino, registrado no nascimento. Quando adolescente, ela até tentou mudar isso, mas o plano funcionou apenas por um tempo.

“Eu fui registrada com o nome masculino, que meus pais me deram. Mas quando eu era adolescente, precisei fazer outros documentos e tirei tudo com nome de mulher. Me registrei como Ana Paula”, relembra.