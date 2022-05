A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulga resultados do mês de abril no Acre, com números de enfrentamento ao crime e segurança viária.

Durante os 30 dias de abril, 26 pessoas foram detidas, além de 1 carabina, 101 munições e 36,7kg de drogas apreendidas. Na segurança viária, 13 atendimentos a acidentes foram realizados, 1.424 testes de alcoolemia feitos, 3.055 veículos foram abordados, 5.077 pessoas foram fiscalizadas durante as abordagens.