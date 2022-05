PRF apreende três caixas de munição em Capixaba, no interior do Acre

Na tarde de segunda-feira (16), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três caixas de munição durante patrulhamento no km 149.0 da BR-317, município de Capixaba (AC).

Em uma abordagem, os policiais encontraram três caixas de munição calibre .22 – 150 unidades – de marca não identificada, no interior de um carro, as quais pertenciam ao condutor, mas não havia com ele os documentos das mesmas.

Em razão disso, a equipe conduziu o motorista e o carro para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Capixaba, onde foram tomadas as providências cabíveis.