PRF emite nota negando novo pedido de 5 mil vagas

Na noite desta quarta-feira (04) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu nota negando que tenha solicitado um novo concurso com cinco (5) mil vagas, conforme noticiado por diversos portais.

O comunicado classifica o documento divulgado como ‘falso’, e informa que seu quadro de pessoal, limitado por lei em 13.098 membros, está quase completo e que as vacâncias poderão, inclusive, ser ocupadas com a convocação de excedentes da seleção em andamento.

Confira abaixo a nota da PRF que nega o pedido de 5 mil vagas!

Comunicado foi divulgado nas redes sociais da corporação

Contudo, é importante ressaltar que o Jornalismo do Estratégia Concursos entrou em contato com o órgão para confirmar a veracidade do ofício e, apesar de não obter uma resposta concreta, fomos informados de que havia, sim, um pedido de concurso em curso. Veja abaixo a resposta da corporação!

Nós seguiremos em contato com o órgão para entender o ocorrido e tentar confirmar o número de vagas solicitadas e noticiaremos eventuais novidades.