PRF prende duas pessoas transportando 70 kg de pasta base de cocaína em rodovia de Rio Branco

Dois homens foram presos acusado de tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira (12), na BR-364, próximo a entrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais rodoviários federais, eles estavam com um ponto base realizando abordagem de rotina na rodovia, quando avistaram um carro modelo Saveiro de cor Branco e placa QLX-7A75, e foi dada ordem de parada, que foi obedecida pelo motorista.

Durante a abordagem, a documentação do veículo estava em dia, mas quando os PRFs fizeram algumas perguntas para os dois homens, ambos apresentaram nervosismo, passando a serem suspeitos. Os homens foram obrigados a descer do carro e, durante uma revista no veículo, dentro de um compartimento falso, foram encontrados 70 kg de pasta a base de cocaína. Ao revistar o interior do veículo foram achados mais de R$ 16 mil, sem comprovação da origem.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o veículo, a droga e o dinheiro apreendido, para a tomada das medidas cabíveis.