A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que portava, sem autorização um revólver e 11 munições.

Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Toyota Hilux, no km 159 da BR 364. Durante a vistoria do veículo, foram encontrados um revólver calibre .38 e 11 munições dentro do porta luvas. A arma estava com a numeração de identificação suprimida (raspada).

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil da cidade.