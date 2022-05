Processo seletivo Banco Santander: inscrições para vagas de estágio vão até o fim de maio

O Banco Santander segue com inscrições abertas para seu novo Programa de Estágio Santander 2022, com vagas em praticamente todas as regiões do Brasil. O processo seletivo vale para estudantes de qualquer curso, mas a pessoa interessada deve cursar do segundo período (semestre) em diante. O prazo de inscrições vai até o fim de maio e, de acordo com a instituição, o objetivo é preparar os (as) estagiários (as) para os segmentos bancário e de mercado financeiro.

O Banco Santander oferece assistência médica, bolsa-auxílio e vale-refeição e vale-transporte. O Programa de Estágio Santander 2022 visa proporcionar aprendizado e experiências práticas que complementem a formação curricular e acadêmica do participante, além de desenvolver conhecimentos, habilidades e competências para serem aplicados no dia a dia e na carreira do estudante.

Quem quiser participar do processo seletivo deve acessar o link: https://bit.ly/3LiAYI2 e cadastrar currículo. As etapas de seleção do Banco Santander consistirão em Assessment Online, Dinâmica de Grupo, Painel de Negócios com Gestor, Entrevista Final e Processo Admissional.

Evite erros no português durante o processo seletivo

Muitos candidatos perdem boas oportunidades de inserção no mercado por conta do uso inadequado da língua portuguesa. Com as empresas adotando ferramentas como testes ortográficos e redações para funcionar como filtros, o número de trabalhadores e estudantes que não passam sequer na primeira etapa é cada vez maior.

A facilidade da tecnologia contribui para o problema. Com o acesso à tecnologia e aplicativos de correções automáticas de texto, pesquisar informações resumidas sem a necessidade de fazer uma busca integral sobre determinado assunto, dificultam o enriquecimento do vocabulário e a organização linguística.

Outro motivo que acaba influenciando na vida profissional dos candidatos é o costume de abreviar o português nas redes sociais. Ou seja, nem todos conseguem se adequar às mudanças exigidas quando o ambiente sai do universo dos perfis virtuais. É comum casos de pessoas que usam muito esse tipo de “escrita encurtada” e acabam cometendo erros, tanto na elaboração de algum texto, quanto no envio de um simples e-mail profissional.

Vale destacar que a conhecida “Era Digital” também possui seus benefícios e permite o fácil acesso às obras e clássicos da literatura, inclusive por meio de smartphones. Por outro lado, um dos principais dilemas modernos está na mentalidade de pessoas que não praticam o hábito da leitura. Enfim, lembre-se: quanto mais usar linguagens da internet no dia a dia, maior a chance de descuido em momentos importantes, como por exemplo, um teste para uma vaga no mercado de trabalho.