Processo Seletivo para Programa Tempo de Aprender é anunciado em Plácido de Castro-AC

No estado do Acre, a cidade de Plácido de Castro anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher uma vaga e formar cadastro reserva para Assistente de Alfabetização Voluntário para o Programa Tempo de Aprender na Escola Elias Mansour Simão.

Segundo o Edital, podem participar candidatos que: tenham, no mínimo, 18 anos no ato da inscrição; esteja quite com a justiça eleitoral; seja pedagogo ou seja aluno de pedagogia, sem vínculo empregatício.

Caso contratados, os profissionais deverão atuar em jornadas de 10 horas semanais, referente a ajuda de custo mensal no valor de R$300,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, no período de 16 de maio de 2022 até 18 de maio do mesmo ano, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Escola Municipal Elias Mansour Simão, localizada na rua Cel Fontineles de Castro, nº 360 – Bairro Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante análise curricular, que levará em conta os diplomas e certificados apresentados, além da experiência profissional comprovada na área.

O candidato aprovado assinará termo de compromisso de voluntário, pelo prazo máximo de seis a oito meses.

