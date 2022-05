Projeto de Teatro nas Escolas combate evasão escolar no Acre

A Companhia Amazônica de Teatro Tertúlias/Acre¹, vem desenvolvendo o Projeto Circulação Tecnotertúlias, dedicado a um só tempo à formação de artistas, técnicos e espectadores para o Teatro acreano, e também ao combate à evasão escolar. Na próxima quarta-feira, dia 11 de maio, às 14 horas, será realizada a primeira apresentação do projeto, na Escola Jornalista Armando Nogueira.

Com a pandemia e a crise econômica, a evasão dos estudantes tornou-se um problema ainda mais grave nas escolas e também na UFAC, e o objetivo do projeto é utilizar a diversão e o envolvimento do teatro para atrair os estudantes de volta ao ambiente escolar, ressignificando o espaço e as relações dentro da comunidade escolar através da arte e da cultura.

Como funciona: A equipe do Projeto Circulação Tecnotertúlias estabelece parceria com escolas para que recebam uma Tecnoleitura, que é como o grupo chama o estilo inventado por seu diretor, o professor da UFAC e diretor teatral Flávio Lofêgo. Trata-se de uma fórmul

a para a encenação de leituras dramatizadas com a participação de estudantes das escolas atendidas, tendo todos os integrantes da Cia. Tertúlias como monitores dos estudantes. Esses estudantes vão ter a oportunidade de, por uma semana, experimentar a participação em uma companhia de teatro profissional, e em um espetáculo de alta qualidade artística.

As Tecnoleituras apresentam ao público das alguns textos importantes da dramaturgia brasileira e acreana, em uma encenação dinâmica e surpreendente, com a participação de estudantes da escola atendida e da UFAC nas cenas. Na Escola Armando Nogueira o texto abordado será O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, com posterior debate com os estudantes sobre desinformação, cyberbullying e privacidade digital.

O projeto deriva das pesquisas do mestrado em Ciência da Informação do Prof. Flávio Lofêgo, em que ele analisa as potencialidades do teatro utilizado como ferramenta de engajamento e disseminação de competência crítica informacional.

QUANDO: QUARTA, DIA 11 DE MAIO ÀS 14H

ONDE: ESCOLA JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA (Est. Dia Martins)

O QUE: Tecnoleitura de O Beijo no Asfalto, no Projeto Circulação Tecnotertúlia

Outras informações: [email protected]

¹O Projeto Circulação Tecnotertúlias tem a parceria da Fundação Garibaldi Brasil e da Universidade Federal do Acre, e o apoio da empresa Protection Face Shields

Projeto financiado com recursos do Edital 001/2021 do Fundo Municipal de Cultura