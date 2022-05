Projeto Protagonismo Colaborativo: Calegário reúne com lideranças comunitárias e apresenta inovações

Na manhã desta quinta-feira, 5, o Deputado Estadual Fagner Calegário esteve no evento em alusão ao Dia do Líder Comunitário, que reuniu diversas lideranças comunitárias e teve como objetivo, além de comemorar o dia, apresentar o Projeto Protagonismo Colaborativo.

O projeto, uma iniciativa do Governo Gladson Camelli, se trata de uma plataforma digital dedicada a recepcionar os protocolos e preposições das entidades do terceiro setor. Além disso, o evento visou comemorar e valorizar as lideranças do estado.

Na ocasião, o Deputado Estadual Fagner Calegário anunciou a destinação de 10% da sua emenda parlamentar para ajudar a financiar os projetos do terceiro setor. A iniciativa visa apoiar e incentivar esses líderes comunitários e os projetos de suas comunidades. “Nosso gabinete estará sempre de portas abertas buscando melhorias para as nossas comunidades. Estou aqui pra ajudar” finalizou Calegário.

O Lider Comunitário e Presidente da Central de Apoio às Associações de Moradores e Outras Entidades Civis Organizadas do Estado do Acre (Ceames), Francisco Ribeiro comentou sobre o apoio do Deputado Estadual a importância da destinação da porcentagem da emenda parlamentar.

“Calegário é um parceiro do movimento comunitário. A destinação dos 10% da sua emenda parlamentar é importantíssima para todos os líderes. Incentiva o nosso trabalho e dá mais gás para que possamos continuar. Só tenho a agradecer ao Deputado pelo olhar sensível conosco”, disse o Presidente.

Veja mais fotos do evento: