Foi aqui que pediram cliques exclusivos da PVT 10 anos? Separamos os melhores flashs do fotógrafo Edson Bruno para reviver essa experiência com nossos leitores. Mais de 2 mil pessoas marcaram presença na festa PVT 10 anos, no último sábado (7).

O evento aconteceu no estacionamento do Arena da Floresta, em Rio Branco, reunindo atrações nacionais e locais em 12h de festa. Confira tudo!

VEJA TODAS AS FOTOS CLICANDO AQUI!