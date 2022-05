PVT surpreende ao anunciar novo espaço para festa de 10 anos; virada de lote acontece nesta semana

O chão vai tremer neste sábado (7) em Rio Branco, no Estacionamento do Arena da Floresta. Após dois anos de silêncio por conta da pandemia da Covid-19, a PVT retorna este ano em grande estilo. O retorno marca a comemoração de dez anos com a presença de duas atrações nacionais.

Os renomeados nacionais DJs Vegas e Dang3er, serão as principais atrações em 12h de festa. O evento celebra seus 10 anos de história, com 13 atrações que contemplam várias vertentes da música eletrônica. Além das atrações nacionais, haverá a participação de diversas atrações locais.

Com 10 anos de história, a PVT é um festival de música eletrônica acreana, que leva milhares de fãs do gênero eletrônico a uma experiencia única. Segundo o organizador Gleison Júnior, o evento seguirá todos os protocolos sanitários de combate a Covid-19. Além disto, será exigida a apresentação da carteira de vacinação com as doses atualizadas.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online através do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/pvt-10-anos-com-vegas–dang3r/1516011