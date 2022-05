Qual o arcano da semana? Veja agora o que as cartas do Guru do ContilNet revelam

Louco representa o Nada, o absoluto dentro do universo e a sensação de liberdade, surrealismo, a imaginação autêntica além desse mundo e a abertura do chacra coronário.

Na carta do tarot de Marselha é representado por Homem rumo ao precipício, que tem um cachorro mordendo a calça, representando a consciência ou medo que barram a jornada. O Louco é um salto quântico que faz a realidade mudar de uma hora pra outra dentro de uma escolha. Viver o Louco é estar dentro de valores que não cabem no mundo, uma sabedoria louca que não aceita a loucura real. Como dizia Raul Seixas, ficar com certeza maluco beleza. O poder da Kundalini está manifestado aqui com a abertura do chacra coronário, basta pulsar o músculo púbico-cóccixiano 50 vezes e subir pelos chacras até o coronário, a sensação é de abertura total da consciência, estado de graça, paz e glória.

Tirar o Louco num jogo indica fazer o impulso da Vontade ou do Desejo, podendo saltar na realidade ou ser vítima dela pela própria escolha… Reflitam e boa semana!

