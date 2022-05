Quarteto que orquestrou execução frustrada em Epitaciolândia é condenado

Em Epitaciolândia, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri condenou quatro pessoas pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, bem como por integrarem organização criminosa.

A juíza de Direito, Joelma Nogueira, foi a responsável pela sentença, ainda aguardando publicação no Diário da Justiça eletrônico (DJe). Considerou que as práticas criminosas e suas autorias restaram devidamente comprovadas durante o decorrer do processo, sendo a responsabilização penal dos denunciados medida que se impõe.

Entenda o caso

De acordo com os autos, os representados, agindo de forma conjunta, teriam tentado contra a vida da vítima, sendo este um homem que caminhava em via pública e que foi abordado de surpresa por dois dos acusados em uma motocicleta, ocasião em que atiraram várias vezes contra o ofendido. O crime somente não foi consumado por motivos alheios à vontade dos réus, uma vez que a vítima mesmo ferida, conseguiu fugir e receber atendimento de urgência do SAMU.

Segundo o Ministério Público do Acre (MPAC), os acusados seriam todos integrantes de organização criminosa com atuação no Acre, conhecida por práticas violentas e crimes contra a vida e o patrimônio da população, motivo pelo qual foram requeridas suas condenações por homicídio duplamente qualificado, na forma tentada.

As penas foram estabelecidas em 15 anos e 3 meses, 12 anos e 4 meses, 12 anos e 2 meses e 10 anos e 11 meses de prisão, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado. Além disso, os acusados também deverão pagar indenizações individuais, no valor de R$ 3 mil, à família da vítima, totalizando a quantia de R$ 12 mil.