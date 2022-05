‘Quase desmaiando’ de frio, mulher pede ajuda em bar e é socorrida com hipotermia

E o frio que fazia no início da manhã desta quarta-feira (18), por volta de 5°C segundo a meteorologia, causou hipotermia em uma mulher de 37 anos. Ela chegou uma lanchonete do Jardim Tijuca pedindo cobertor e “quase desmaiando”, como descreveu o comerciante Moisés Martins.

Para evitar passar mal por conta do frio, é necessário se agasalhar muito bem, “principalmente as extremidades”. Outra orientação é ingerir líquidos quentes e, em caso de suspeita de hipotermia, pedir ajuda médica.

Os dados de outro serviço de medição dos dados do clima, o Inmet, indicam que ontem Campo Grande foi a segunda capital mais fria no País, com 7°C. Essas são medições objetivas, ou seja, sem considerar a sensação térmica, que é menor quando mais vento faz no lugar.