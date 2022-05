Quase metade do recurso para mutirão de 5 mil cirurgias na Fundhacre foi destinado por Marcio Bittar

Quase metade do investimento de R$ 25 milhões aplicado no mutirão de 5 mil cirurgias na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), iniciado nesta terça-feira (17), foi destinado pelo senador Marcio Bittar (União Brasil).

Foram R$ 10 milhões de emenda parlamentar aplicados pelo relator do orçamento.

O evento de lançamento do mutirão contou com a presença do governador Gladson Cameli; do presidente da Fundhacre, João Paulo Silva; de deputados estaduais e federais, além de secretários de Estado.

Quem representou o senador na ocasião foi sua esposa, a pré-candidato ao Senado, Marcia Bittar (PL).

“A Saúde sempre foi uma das prioridades do senador Marcio Bittar, assim como um dos alvos principais de suas emendas. Estamos aqui para comemorar essa importante conquista para a população do nosso Estado”, destacou Marcia.