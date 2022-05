Quem é Wesley Alemão, influencer que teve carros de R$ 6,5 mi apreendidos

O influenciador digital Wesley Alemão, 33, foi alvo de uma ação da polícia ontem, durante uma apreensão de carros de luxo que seriam rifados pelas redes sociais. Entre os veículos, estavam modelos Lamborghini, Audi, Porsche e Jaguar, avaliados em R$ 6,5 milhões. De acordo com a Polícia Civil, Alemão deve responder em liberdade pelo crime de lavagem de dinheiro e pode responder por organização criminosa. Wesley nega ter cometido crimes.

Wesley conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ele se descreve como “o líder” e que está “contrariando as estatísticas”. Crescido na periferia de São Paulo e pai de um menino, Wesley começou a ganhar dinheiro pela internet – e é pelas redes sociais que ele ostenta os próprios lucros, como carros de luxo, roupas de grifes e viagens.

Leia mais em UOL, clique AQUI!