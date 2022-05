Radialista sorteia R$ 1 mil em Pix na Dimensão FM de Sena Madureira

O Radialista de Sena Madureira, Rafael Costa, sorteou na última quinta-feira, em seu programa Bom Dia Cidade, 10 prêmios em Pix no valor total de mil reais, em comemoração ao Dia das Mães e aniversário de um ano do radialista à frente do programa, completado no dia 20 de abril.

Com a grande participação popular, o prêmio que seria dado a um único sorteado, foi dividido em 10 partes iguais: cada sorteado levou R$ 100,00.

Veja a lista dos sortudos:

1. Eliana de Souza Lopes

2. Raimunda Nonata Moraes de Souza

3 Tatiele Barbosa da Silva

4. Joycicleia Araújo de Almeida

5. Edberto Gomes da Silva

6. Jenevan Souza da Silva

7. Raimunda Nonata Souza da Silva

8. Paulo Marcos de Araújo Lira

9. Kethilen Silva da Cruz

10. Elilda