Rapper canadense Drake perdeu a maior grana ao apostar contra Do Bronx

Esta foi a primeira vez que Do Bronx não entrou no octógono como azarão para um combate contra um top 5 do ranking – e isso motivou a pesada aposta de Drake contra ele.

Caso vencesse a aposta, Drake teria embolsado aproximadamente R$ 5,4 milhões. O rapper tem histórico de apostas ousadas. Ele já havia perdido uma aposta em março, quando colocou cerca de R$ 1,3 milhão na vitória de Jorge Masvidal contra Colby Covington. Na ocasião, o atleta americano ironizou a postura do cantor.Aubrey Drake Graham é rapper, cantor, produtor musical, compositor, ator, empresário e também é considerado um dos músicos mais famosos da atualidade. Já ganhou um Grammy, três Juno Awards e seis BET Awards. Nos EUA, obteve o feito histórico de colocar sete músicas simultaneamente entre as dez mais ouvida do país. Além disso, ele já empilha 31 músicas no Top 10 americano, contra nada menos 30 canções da eterna lenda Michael Jackson. No próximo UFC, talvez Drake faça a escolha certa em suas apostas.