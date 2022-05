Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, volta à elite na Espanha

O clube fez valer o fator casa e contou com o apoio de seu torcedor para voltar a elite do futebol espanhol. Ronaldo Fenômeno, presidente e proprietário do clube espanhol desde 2018, esteve presente no Estádio José Zorrilla e comemorou muito o acesso com os jogadores.

O Real Valladolid terminou o campeonato na 2ª colocação com uma campanha de 42 jogos, 24 vitórias, 9 empates, 9 derrotas e 81 pontos conquistados. O campeão foi o Almería que tem campanha semelhante, porém, saldo de gols superior.

O clube branco e roxo conseguiu permanecer na 1ª divisão nas temporadas 2018/19 e 2019/20, porém, na temporada 2020/21 acabou sendo rebaixado. O retorno à elite acontece na temporada seguinte.

Em sua história, o Valladolid conquistou três campeonatos espanhóis da segunda divisão (1947/48, 1958/59 e 2006/07), uma Copa da Liga Espanhola (1983/84) e Copa da Federação Espanhola (1952/1953).

Dono do Cruzeiro

Além do Real Valladolid, Ronaldo Fenômeno também é dono de 90% das ações do Cruzeiro, clube no qual foi revelado. A equipe mineira parabenizou o clube espanhol pelo triunfo.

O ex-atacante afirmou que o foco é implementar de vez uma gestão eficiente para o clube voltar à Série A do Brasileirão. O Cruzeiro está isolado na liderança da Série B com 22 pontos ganhos, 5 de vantagem para o segundo colocado.

Em comunicado, o proprietário da Raposa afirma que está honrado por liderar o projeto de reconstrução da equipe mineira – “Seguimos mirando curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro. Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube”