Realizado pela Fetac, II Semana Municipal do Teatro tem início nesta terça-feira

No período de 3 a 7 de maio, a Federação de Teatro do Acre (Fetac) realiza a II Semana Municipal do Teatro, em alusão ao aniversário de 44 anos da Fetac e ao Dia Municipal do Teatro, instituído em maio de 2019, por força da Lei nº 2.347/2019. O evento é realizado com financiamento do Fundo Municipal de Cultura.

As atrações da II Semana Municipal do Teatro incluem todas as idades, com atividades acontecendo, paralelamente, no Teatro de Arena do SESC, em escolas públicas e em espaços comunitários, em diferentes bairros.

Na programação, há 14 espetáculos para diferentes idades, encenados por 10 grupos teatrais locais, além de duas apresentações musicais e a exposição “Perspectivas Urbanas”, do artista visual Marco Lenísio.

O evento conta com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e Sesc – Acre.

Programação:

03/05

Teatro de Arena do Sesc – 9h

Microbinho e Ameba – Palhaço Microbinho e sua Trupe

15h

Microbinho e Ameba – Palhaço Microbinho e sua Trupe

04/05

Teatro de Arena do Sesc – 9h

As Aventuras do Pequeno CO² – Tropa Mamulungu

15h

As Aventuras do Pequeno CO² – Tropa Mamulungu

19:30h

Kanarô – Grupo Experimental de Artes Vivarte

05/05

Teatro de Arena do Sesc – 9h

Os Três Porquinhos – Ciranda de Leitura

15h

Os Três Porquinhos – Ciranda de Leitura

19:30h

O Organismo – Macaco Prego da Macaca

Escola Municipal Monte Castelo – 19:30h

Canto do Acre – Lara Pontes

06/05

Teatro de Arena do Sesc – 9h

As Aventuras de Pinóquio – Cia. Teatro Expressão

Centro Especial Dom Bosco – 14h

Amazoniar – Cia Contamina Contos e Cantos

Teatro de Arena do Sesc – 15h

As Aventuras de Pinóquio – Cia. Teatro Expressão

19:30h

O Organismo – Macaco Prego da Macaca

Escola Municipal Anice Dib Jatena – 19:30h

Afluentes Acreanas – Teatro Candeeiro

07/05

Parque Capitão Ciríaco – 9h

Festividade em comemoração ao aniversário da FETAC

Concerto com Flauta Doce

Grupo Dulcistas do Acre

Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser – Saúde Mental

Comédia Del’Acre

Cia Visse e Versa

Teatro de Arena do Sesc – 17h

A Menina e o Palhaço – Teatro GPT

Praça Novo Mercado Velho – 18h

Comédia Del’Acre

Cia Visse e Versa

Teatro de Arena do Sesc – 19h

Fiandeiro de Tempos

Coletivo Iluminar

20h

As Confiadas

Teatro GPT