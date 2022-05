“Refis Municipal vem em excelente momento”, diz presidente da FIEAC em exercício 

“É oportuno e vem em excelente momento, já que a economia começa a dar sinais de que volta a caminhar com a pandemia sendo amenizada”, declarou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) em exercício, João Paulo Pereira, durante solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 13 de maio, em que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou o Refis Municipal 2022.

Para o empresário, a reedição do Programa de Recuperação Fiscal é uma excelente oportunidade para que muitas empresas consigam sair da inadimplência e, assim, possam retirar suas certidões e ficarem em dia com o fisco municipal. “Só temos a agradecer ao prefeito Tião Bocalom, aos vereadores, bem como ao corpo técnico da prefeitura por essa iniciativa que também contempla pessoas físicas e contribuirá para o aumento da arrecadação do município”, frisou João Paulo.

O Refis 2022 concede descontos de até 90% para regularização de débitos de pessoas físicas e jurídicas que estejam inadimplentes com o fisco municipal. Segundo Tião Bocalom, a prefeitura fará uma renúncia de aproximadamente R$ 16 milhões em juros e multas.

“É um volume grande, mas a prefeitura não sobrevive de juros e multas. Entendemos que não podemos quebrar as empresas, pois são elas que geram trabalho e ajudam a combater a miséria. Nossa gratidão aos vereadores e às federações por nos ajudarem a construir essa proposta. A iniciativa privada é parceira e acredito que, muitos que não conseguiram quitar seus débitos no ano passado, irão se regularizar em 2022”, ressaltou o prefeito.

Também estiveram presentes na solenidade realizada na sede da Prefeitura os vereadores Samir Bestene e Rutênio Sá, o secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, representantes da Fecomércio, Acisa, Sebrae e outras lideranças políticas e empresariais.