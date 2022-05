Reforço: Sena Madureira começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19

Seguindo uma determinação do Ministério da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira deu início nesta semana a aplicação de mais uma dose de reforço contra a covid-19, doença responsável por milhares de mortes em todo o Brasil.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, podem receber a quarta dose os idosos a partir de 70 anos de idade. “Recebemos a nota técnica autorizando tal procedimento. Com isso, quem se enquadra no público alvo já pode procurar as unidades básicas de saúde de Sena Madureira”, salientou.

Em Sena, a exemplo de outros municípios, os casos de covid-19 diminuíram consideravelmente nos últimos meses.