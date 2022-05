Rio Branco supera o Humaitá e assume a vice-liderança

O Rio Branco segue invicto na disputa do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste domingo (1º), no estádio Florestão, o Estrelão superou o Humaitá por 2 a 0. Wanderson e Yago fizeram os gols do time estrelado.

Como fica

Com a vitória sobre o Tourão do Humaitá, o Rio Branco assumiu a vice-liderança da chave, com sete pontos ganhos. Por outro lado, o Tourão fecha a rodada na última posição da chave, sem nenhum ponto conquistado.

Próximos jogos

O Humaitá retorna a campo no próximo domingo (8), às 16h, no estádio Arena da Floresta, para enfrentar o Náutico-RR. Um dia antes, o Rio Branco pega o São Raimundo-RR, no estádio Canarinho, às 18h (de Brasília).

Jogo

Necessitando da vitória para buscar uma reação no grupo 1 da competição nacional, o Humaitá começou a partida propondo o jogo e buscando o gol mais que o Rio Branco.

O duelo era duro, com as duas equipes brigando pela posse de bola. O Rio Branco ameaçou o gol de Felipe Leineker numa bola parada de Negueba, mas ela passou à esquerda do gol do Tourão, aos 29 minutos.

Com as duas defensivas não dando espaço, a partida foi para o intervalo em igualdade no placar.

Na etapa complementar, o técnico estrelado Chicão trocou Rabiola pelo atacante Luan, que logo na primeira chance de gol, soltou o pé e assustou o goleiro Felipe Leineker.

Mais organizado em campo e mostrando disposição, o Rio Branco era mais produtivo na partida e, aos 19 minutos, conseguiu abrir o placar. Luan entrou pelo lado direito do ataque e chutou cruzado. O atacante Wanderson mostrou oportunismo e desviou para rede do Tourão.

O gol fez bem ao time estrelado, que criou outras duas boas chances de ampliar a vantagem, mas o goleiro Felipe Leineker fez duas grandes defesas. No entanto, aos 31 minutos, após escanteio, o zagueiro Yago desviou, de cabeça, a bola para a rede do Humaitá.

Numa tarde ruim, o Tourão não conseguiu forças para uma reação, apesar das mudanças efetuadas pelo técnico Emanuel Sacramento.