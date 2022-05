Rio Branco vence fora de casa e assume a vice-liderança

Fora de casa, o Rio Branco conquistou no nesse sábado (14), no estádio Canarinho, importante vitória diante do Náutico/RR por 4 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Matheus Nego, Rabiola (2) e Índio fizeram os gols do Estrelão, enquanto Yago, contra, marcou o gol solitário do time roraimense.

Como fica

Com a vitória, o Rio Branco assumiu a vice-liderança do grupo 1. O time estrelado soma dez pontos ganhos, dois a menos que o líder Amazonas. Por outro lado, o Náutico/RR segue na sexta posição, com dois pontos ganhos, mas pode terminar a rodada na última posição, isso caso o Trem-AP supere o Porto Velho-RO.

Próximos jogos

No próximo sábado (21), no estádio Florestão, às 16h, o Rio Branco-AC recebe o Amazonas-AM. No mesmo dia, o Náutico-RR pega fora de casa o São Raimundo-AM no próximo sábado, dia 21.

Resumo

O Náutico começou a partida buscando o gol e, após uma bola parada de Borghetti, aos cinco minutos, o zagueiro estrelado Yago jogou a bola contra a própria rede.

O Rio Branco tratou de buscar o empate e, aos 22 minutos, o atacante Índio foi parado com falta na área e o árbitro anotou a penalidade. O atacante Matheus Nego cobrou e deixou tudo igual no placar.

Melhor na partida, o Rio Branco virou o marcador no finalzinho do primeiro tempo, após assistência de Luís Henrique, para a testada de Rabiola.

Na etapa complementar, o Rio Branco seguiu melhor na partida e conseguiu marcar mais duas vezes. O atacante Rabiola aplicou o drible da vaca em Arthur e chutou no alto, sem chances para o goleiro Douglas.

O tiro de misericórdia na equipe roraimense saiu de um lançamento do goleiro Evandro Gigante, aos 22 minutos. A bola viajou e o zagueiro Negueba falhou. O atacante Índio aproveitou o vacilo e chutou forte para fazer o quarto do Estrelão.