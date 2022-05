Rio Branco vence fora de casa e divide a liderança do Grupo 1 com o Amazonas

Fora de casa, o Rio Branco conquistou neste sábado (28), no estádio Aluízio Bezerra, importante vitória diante do Porto Velho-RO por 1 a 0, em jogo pela sétima rodada da primeira fase do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O gol solitário do triunfo estrelado foi marcado pelo zagueiro Hiago Santos aos 50 minutos da primeira etapa.

Como fica

Com a segunda vitória consecutiva fora de casa, o Rio Branco chegou aos 14 pontos ganhos, mesma pontuação do também líder da chave, o Amazonas/AM. Já o Porto Velho/RO se manteve na terceira posição, com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo na tabela de classificação pelo São Raimundo/AM.

Próximos jogos

No próximo domingo (5), às 16h, no estádio Florestão, Rio Branco e Porto Velho/RO voltam a medir forças pela oitava rodada da competição.