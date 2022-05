Rio Branco vence o Humaitá pela terceira rodada da série D e afunda ainda mais time do interior

Em partida disputada na tarde deste domingo (1), no estádio Florestão, em Rio Branco, o Estrelão venceu o Humaitá por 2 a 0.

O jogo foi válido pela terceira rodada do Grupo 1 da quarta divisão nacional, a série D.

Com o resultado, o Rio Branco assumiu a vice-liderança do grupo, e soma agora 7 pontos. Já o time de Porto Acre amarga a lanterna, com 0 ponto.

O próximo compromisso do Humaitá pela série D é no próximo dia 8 deste mês, quando joga contra o Náutico-RR, em Rio Branco, enquanto o Etrelão vai até Roraima jogar contra o São Raimundo, um dia antes, dia 7.