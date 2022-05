RO: moto de alta cilindrada explode com casal após acidente na BR-364

A explosão de uma motocicleta BMW de 1250 cilindradas aconteceu no início da tarde deste domingo, 15, na BR-364, altura do quilômetro 13, próximo a Vila Princesa, em Porto Velho.

A passageira do veículo foi socorrida em uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Conforme o Rondoniaovivo apurou no local, um casal seguia na motocicleta sentido Jaci- Paraná/Porto Velho (RO) e na curva o piloto teria sido fechado por um automóvel que realizava uma ultrapassagem.

Com isso, o motociclista acabou perdendo o controle da direção e caiu em um barranco com a

BMW de alta cilindrada.

Em virtude do acidente, a motocicleta acabou explodindo. A passageira não conseguiu se

levantar e só não foi carbonizada porque teve ajuda de testemunhas que a arrastaram para longe

do fogo.

O condutor da moto teve lesões leves e rapidamente se levantou. Ele não necessitou de

atendimento médico.

Militares do Corpo de Bombeiros prestaram socorro à mulher que apresentava suspeita de

fratura no braço direito, além de escoriações em outras partes do corpo.

Policiais militares que passavam pela rodovia deram apoio no local até a chegada da Polícia

Rodoviária Federal (PRF).

A motocicleta avaliada em mais de R$ 100 mil foi destruída no incêndio.