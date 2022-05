Roberto Duarte denuncia abandono de ramal na zona rural de Rio Branco

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), durante sessão desta terça-feira (3), denunciou a situação de abandono de um ramal e suas travessas na zona rural de Rio Branco.

A convite dos moradores, o parlamentar fez uma visita no ramal na segunda-feira (02) e caminhando pela comunidade constatou a situação de completo abandono da rua principal e adjacentes. O local está em condições precárias, falta de saneamento básico, problemas estruturais e ruas intrafegáveis devido à grande quantidade de buracos.

O deputado encaminhou, através de ofícios para a prefeitura, as reivindicações dos moradores e indicações por meio da Aleac para que sejam tomadas as devidas providências.

“A situação é lamentável, os moradores me chamaram e pude ver um verdadeiro descaso e abandono nas ruas do ramal. Esperamos que a prefeitura tome as providências”, disse Roberto Duarte.