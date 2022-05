Rumo a Sevilha: Liga Europa define seus finalistas nesta quinta

Todos os caminhos levam a Sevilha. Nesta quinta-feira (5/5), duas partidas definem quem serão os finalistas da Liga Europa desta temporada. A grande final, marcada para o dia 18 de maio será disputada no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, casa do Sevilla.

Confira como ficaram os cenários de cada partida para este jogo da volta.

Eintracht Frankfurt conta com superioridade e apoio da torcida diante do West Ham

Invicto na competição, o Eitracht Frankfurt terá o apoio de sua apaixonada torcida no Waldstation em busca da classificação. Com excelente desempenho fora de casa durante toda a competição, a equipe alemã tentará definir em casa a classificação para a final em busca do segundo título de Liga Europa título.

No jogo de ida, Knauff abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo e Kamada definiram a vitória para a equipe alemã, Antonio descontou para os hammers.

Falando na equipe inglesa, o time londrino precisa vencer por dois gols para chegar a grande final. O West Ham vai tentar contra o Eintracht algo semelhante ao que fez contra o Sevilla, nas oitavas de final, quando terminou o primeiro jogo perdendo por 1 x 0, mas em casa conseguiu no jogo da volta o 2 x 0 que o manteve na disputa.

RB Leipzig tenta manter vantagem mínima diante do Rangers na Escócia

Diferente da equipe conterrânea, o RB Leipzig tentará garantir sua vaga fora de casa contra o Rangers. No jogo da ida, vantagem mínima para o time alemão, 1 x 0 com gol de Angeliño. Depois de ser eliminado na fase de grupos da Champions League, a equipe de Leipzig tenta sua primeira final continental de sua história.

Para o Rangers, a esperança se ancora no que a equipe conseguiu fazer contra o Braga nas quartas. Depois de perder fora de casa por apenas 1 x 0, a equipe escocesa contou com o apoio da torcida para derrotar o time portugês por 3 x 1 e continuar na briga pelo título.

As duas partida terão início às 16h.