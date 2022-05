SADISMO: maníaco invade casa, ameaça degolar bebê, estupra mulher, filma sexo forçado e envia vídeo para o marido da vítima

Uma ocorrência bizarra de estupro foi registrada na tarde desta segunda-feira, 02, no Setor 08, em Vilhena. A vítima é uma mulher de menos de 30 anos, que estava em companhia do filho, uma criança de pouco mais de um ano de idade.

De acordo com apurações feitas, o homem que cometeu o crime sexual é magro, moreno e estava usando camiseta vermelha com inscrição “Calvin Klein”. O abusador empregou uma faca para coagir a mulher.

As primeiras informações dão conta de que, após invadir a casa, o maníaco colocou a faca no pescoço da criança para obrigar a mãe a satisfazê-lo sexualmente.

No momento em que era mantida refém, a mulher recebeu uma ligação do marido, mas o homem que a ameaçava pediu que ela não dissesse nada. Em seguida, o invasor filmou o ato sexual forçado e mandou as imagens para o marido da vítima, usando o celular dela.

Após fugir da casa, o homem passou a ser perseguido. Viaturas foram mobilizadas e tentam capturá-lo.