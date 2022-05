Saem os editais dos concursos EsFCEx e EsSex com 165 vagas

O Exército Brasileiro divulgou nesta quarta-feira, 11, os editais dos concursos EsFCEx e EsSex. A oferta é de mais de 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), nas Escolas de Formação Complementar (EsFCEx) e de Saúde (EsSEx), além de capelães militares. Saiba mais nesta matéria!

Veja os principais detalhes desta seleção:

Órgão: Exército Brasileiro

Exército Brasileiro Editais: EsFCEx e EsSEx (Oficiais complementares e da Saúde) e Capelães

EsFCEx e EsSEx (Oficiais complementares e da Saúde) e Capelães Vagas: 152

152 Requisito: nível superior

nível superior Inscrições: 14/06 a 05/08

14/06 a 05/08 Taxa: R$150

R$150 Provas: 11/09

Vagas e cargos dos concursos EsFCEx e EsSEx

Estão disponíveis 165 vagas, em todo o país, com a seguinte distribuição:

Serviço de Saúde (120 vagas);

Quadro Complementar de Oficiais do Exército (40 vagas);

Serviço de Assistência Religiosa (cinco vaga).

O concurso EsSex traz as 120 vagas voltadas para a área da Saúde. Dessas, as chances são voltadas para médicos (107) de diversas áreas, além de farmacêuticos (oito) e dentistas (cinco).

Já no concurso EsFCEx, são 45 vagas, sendo 40 para o quadro complementar de oficias do Exército, em diversas áreas. São elas:

Administração (quatro vagas);

Ciências Contábeis (duas);

Direito (duas);

Enfermagem (seis);

Estatística (uma);

Informática (três);

Magistério Espanhol (uma);

Magistério Física (duas);

Magistério Geografia (três);

Magistério História (três);

Magistério Inglês (três);

Magistério Matemática (duas);

Magistério Português (três);

Magistério Química (três);

Psicologia (uma); e

Veterinária (uma).

Para capelão, há cinco vagas em disputa, sendo elas para pastor católico romano (quatro); e pastor evangélico (uma).

O que precisa ter para concorrer?

Em todos os casos, os candidatos precisam ter nível superior completo na área de interesse.

Para os candidatos do EsFCEx, das áreas de Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia, será preciso ter, no máximo, 32 anos de idade (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula).

Para os cargos de Medicina com especialidade, é preciso ter, no máximo, 34 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Os concursos também contam com altura mínima e máxima, sendo preciso ter, pelo menos:

1,60m (sexo masculino); ou

1,55m (sexo feminino).

Desde janeiro de 2022, a Escola de Saúde do Exército (EsSEx) e a Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) foram unificadas, sendo criada a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), com sede na capital baiana.

Como se inscrever nos concursos?

Ambos os concursos do Exército possuem o mesmo calendário de inscrição. O prazo será aberto às 10h do dia 14 de junho e ficarão disponíveis até as 15h do dia 5 de agosto, pela internet.

Para se candidatar, pasta acessar o site da própria EsFCEx e preencher o formulário de inscrição.

A confirmação da inscrição será após o pagamento da taxa, no valor de R$150.

Etapas dos concursos EsFCEx e EsSEx

Candidatos dos concursos EsFCEx e EsSEx serão avaliados através de várias etapas de seleção. A primeira fase de ambos serão os exames intelectuais (prova objetiva), que está marcado para o dia 11 de setembro.

Para os cargos da área da Saúde, a avaliação terá 60 questões. Os concorrentes às especialidades de Medicina responderão a 20 perguntas de Conhecimentos Gerais sobre assuntos básicos da área.

Já quem concorrer para o cargo de dentista realizará 20 questões de assuntos básicos de Odontologia, enquanto candidatos da área de Farmácia responderão 20 itens de assuntos básicos da área e legislação específica. As demais 40 questões serão de Conhecimentos Específicos.

Na EsFCEx serão 60 questões, sendo:

Língua Portuguesa (oito);

História do Brasil (seis);

Geografia do Brasil (seis); e

Conhecimentos Específicos (40).

Em seguida, os aprovados vão sendo convocados para as próximas etapas:

► verificação documental preliminar (não possui caráter eliminatório nem classificatório, a ser realizada apenas pelo candidato aprovado no EI);

► Inspeção de Saúde (IS);

► Exame de Aptidão Física (EAF);

► Avaliação Psicológica (Avl Psc); e

► revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

Por último, ocorre o curso de formação profissional.