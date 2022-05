Saiba consultar auxílio emergencial retroativo de R$ 3 mil pelo CPF

O Governo Federal vai disponibilizar auxílio emergencial retroativo de R$ 3 mil para determinado grupo de beneficiários. Lembrando que o programa foi lançado em 2020, no início da pandemia, e os repasses gerais foram finalizados formalmente no ano de 2021. Saiba fazer a consulta pelo CPF e confira se tem direito ao retroativo.

Os repasses do auxílio emergencial aconteceram no auge da pandemia, quando o comércio ficou fechado e muitos cidadãos acabaram perderam os seus empregos. Dessa maneira, foram pagas cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300 no primeiro ano. Em 2021, os valores dos depósitos variavam de acordo com a situação dos beneficiários.