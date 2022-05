Saiba o motivo da visita de Ronaldinho Gaúcho ao papa Francisco

O ex-jogador estava lá para divulgar a partida We Play For Peace (em português, Nós Jogamos Pela Paz). O encontro aconteceu na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, nessa quinta-feira (18/5).

O jogo, em sua terceira edição, é promovido pelo papa Francisco e reúne famosos do mundo do futebol. O objetivo do evento é levar uma mensagem de paz. A partida será realizada em outubro no Estádio Olímpico de Roma, na Itália.