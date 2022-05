Saiba por que usar tênis falsificado pode machucar os seus pés

A Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé) explica que os sapatos devem ser feitos para absorver o impacto do corpo ao pisar e sustentar o pé durante a caminhada. Os tênis específicos para atividade física são desenvolvidos com materiais especiais e tecnologias personalizadas para cada exercício.

A ortopedista Ana Paula Simões, que é presidente da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva (SPAMDE), conta que fazer exercício regular com um tênis falsificado, que não é preparado para a atividade, pode causar lesões nos ligamentos, tendões, músculos, ossos e articulações. O sapato errado pode até causar lesões degenerativas. “O uso de um calçado impróprio para a atividade pode fazer com que a pessoa sinta dores e, em alguns casos, até lesione o pé ou tornozelo. Também pode gerar zonas de atrito, causando calos e bolhas. O uso dos chamados ‘tênis piratas’ por quem pratica exercícios físicos diariamente pode proporcionar dores nas articulações dos pés, tornozelos e joelhos”, conta a especialista. Tênis certo para cada um Ana Paula lembra que é importante que o tênis seja, ainda, apropriado para cada formato de pé. “Pés planos têm um arco medial mínimo ou ausente e distribuem a carga durante a marcha para o lado medial, necessitando de calçados com mais suporte. Já os pés cavos possuem arcos mais altos e sobrecarregam a lateral do pé e tornozelo, necessitando de calçados com mais amortecimento e apoio nessa região”, explica. A indicação é procurar um médico especialista para determinar exatamente qual é o seu tipo de pisada. A ortopedista lembra que o esporte deve ser benéfico, e o atleta deve fazer o possível para evitar qualquer problema de saúde. “Um tênis falso, além de incentivar um mercado informal, contribui para a falência de quem trabalha honestamente e ainda favorece lesões”, conclui.