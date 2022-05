Salário em 2023: confira a previsão dos novos valores do INSS

O reajuste no salário mínimo é a base para a definição dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores são atualizados ano a ano. Com base na previsão para o salário em 2023, veja como ficarão os benefícios.

A previsão é com base na proposta orçamentária do governo. O reajuste no salário mínimo deve ser de 6,7%. O que representa um aumento de R$ 82.