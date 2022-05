Sandy desaba no choro ao descobrir vício de Xororó, cantor confirma e vai à público expor vergonha da filha

Sandy é um dos grande nomes da música nacional atualmente. Em resumo, a cantora explodiu nos anos 2000, junto do irmão Junior.

Ambos filhos de Xororó, que deixou sandy traumatizada com vício exposto, conquistaram uma geração e fizeram sucesso. Entretanto, a vida da artista também foi repleta de polêmicas.

Portanto, hoje Sandy é casada com o músico Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo. Uma das grandes polêmicas na qual a cantora se envolveu foi a do sexo anal.

Isso porque a notícia acabou sendo publicada de maneira sensacionalista, dando a entender que a artista gostava de praticar sexo anal.

Todavia, a entrevista foi tirada de contexto. Mesmo assim, Xororó acabou se envergonhando da filha, e declarou que nenhum pai gostaria de ouvir isso.

Vale lembrar que Sandy apenas respondeu uma pergunta na ocasião. “Então… Não tem como não responder isso sem entrar numa questão pessoal. Mas, falando de uma forma geral, eu acho que é possível ter prazer anal”, disse ela.

Entretanto, essa não foi a única polêmica na qual Sandy esteve envolvida. Recentemente, a cantora tem sido muito falada ao preservar demais a imagem do filho.

Isso porque é raro alguém ter acesso a imagens do menino. A cantora já deixou claro o motivo de ter feito isso: preservar a imagem da criança.

Sendo assim, ela deseja que Theo tenha uma infância menos exposta do que foi a sua e de seu irmão, Junior.

Sandy enfrenta sofrimento com o pai

Além de tudo, Sandy teve a vida particular exposta. Em resumo, o cantor Eduardo Costa revelou durante uma live com Leonardo que a cantora sofreu com Xororó. Isso porque o pai da artista bebia muito durante uma época.

Na ocasião, Leonardo que também é fã de bebidas, falou sobre a falta de bebida alcoólica nos shows de Sandy e Junior. “Quando anunciaram que ia ter só água, falei ‘nem lá eu vou’. Eu amo Sandy e Junior, mas só água? Esse lugar não é para mim”, disparou.