Saque de até R$ 1 mil do FGTS tem 2 novos lotes até o fim desta semana

O calendário do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já beneficiou cerca de metade dos 42 milhões de brasileiros que terão acesso a ele. Nesta semana, dois novos grupos recebem até R$ 1 mil direto na conta.

No dia 25 de maio, quarta-feira, é a vez dos trabalhadores nascidos em agosto. Já no dia 28, que cai no sábado, e dia dos aniversariantes de setembro sacarem.

Não é necessário solicitar o valor, já que ele será depositado de forma automática para quem tem saldo disponível nas contas ativas ou inativas do fundo. É só baixar o aplicativo Caixa Tem para movimentar a grana.

Calendário completo

Os repasses tiveram início no final de abril e seguem até o dia 15 de junho, na ordem do mês de aniversário dos cotistas. Todos terão até 15 de dezembro para resgatar o dinheiro, caso contrário ele retornará para as contas do fundo. Veja o calendário completo do saque extraordinário do FGTS:

Mês de nascimento/ Data de pagamento

Janeiro: 20 de abril Fevereiro: 30 de abril Março: 04 de maio Abril: 11 de maio Maio: 14 de maio Junho: 18 de maio Julho: 21 de maio Agosto: 25 de maio Setembro: 28 de maio Outubro: 1º de junho Novembro: 08 de junho Dezembro: 15 de junho

Informações importantes

Ninguém é obrigado a participar da rodada de saques, uma vez que ela é facultativa. Quem não quiser mexer no dinheiro agora deve entrar no Caixa Tem e solicitar a devolução dos recursos até o dia 10 de novembro.

Outra informação relevante é que o cidadão que usou o FGTS como garantia em operações de crédito não pode participar. Para consultar o saldo disponível para retirada, vá até uma agência bancária da Caixa, ou acesse o site ou aplicativo oficial do FGTS.